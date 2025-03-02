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росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є постраждалий

Київ • УНН

 • 34158 перегляди

Окупанти атакували Харківську область керованими авіабомбами, FPV-дронами та РСЗВ, пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру. Внаслідок атаки постраждав 51-річний чоловік у Петропавлівці.

росіяни атакували Харківщину авіабомбами: є постраждалий

Протягом минулої доби 1 березня російські війська масовано обстрілювали Харківську область, застосовуючи керовані авіабомби, FPV-дрони, безпілотники-камікадзе та реактивні системи залпового вогню. Унаслідок атак постраждала одна людина.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає УНН.

2 березня 04:37 Богодухівський р-н, Золочівська ТГ, с. Турове. Внаслідок влучання 1 КАБ на відкриту територію на околиці села, пошкоджено 3 приватні домоволодіння, 2 господарчі споруди

- йдеться у повідомленні.

Також увечері 1 березня FPV-дрон влучив у два житлові будинки в селищі Золочів. Близько 21:30 уламки безпілотника впали поблизу Балаклії, а за кілька хвилин у селі Олександрівка Богодухівської громади дрон-камікадзе "Герань" пошкодив високовольтну лінію електропередач. Відновлювальні роботи тривають.

За словами Синєгубова, під ворожий вогонь потрапила й Козача Лопань у Дергачівській громаді – там пошкоджено приватний будинок. А у Петропавлівці Куп’янського району FPV-дрон поранив 51-річного чоловіка. Його госпіталізували.

Крім того, внаслідок російських атак зафіксовано падіння уламків БпЛА у селах Малий Бурлук та Циркуни, а також керованої авіабомби в селі Старий Салтів. Раніше, вранці 1 березня, окупанти обстріляли з РСЗВ дев’ятиповерхівку у Ківшарівці Куп’янського району.

Внаслідок удару виникла пожежа, але, на щастя, обійшлося без постраждалих. Щодо ситуації на фронті, за даними Синєгубова, на Харківському, Сіверському та Краматорському напрямках ворог минулої доби не проводив наступальних дій.

Водночас на Куп’янському напрямку росіяни тричі атакували біля Новоосинового та Загризового, але зазнали втрат і відступили.

Нагадаємо

Російські війська напередодні випустили 20 дронів по передмістю Харкова, де атакували об'єкт енергетики, житловий сектор і цивільне підприємство, більшість збито. 

Юлія Гаврилюк

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