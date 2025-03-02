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Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб

Киев • УНН

 • 46478 просмотра

За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1110 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 25 БМП, 51 артсистему и 192 беспилотника противника.

Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб

Враг потерял 1110 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

Боевые потери вражеских сил за период с 24.02.22 по 02.03.2025:

- Личный состав: 876 720 (+1110).

- Танки: 10241 (+8).

- Бронированные боевые машины: 21274 (+25).

- Артиллерийские системы: 23959 (+51).

- РСЗВ: 1306 (+2).

- Средства ППО: 1091 (+3).

- Самолеты: 370.

- Вертолёты: 331.

- БпЛА оперативно-тактического уровня: 27594 (+192).

- Крылатые ракеты: 3085.

- Корабли/катера: 28.

- Подводные лодки: 1.

- Автомобильная техника и автоцистерны: 39218 (+117).

- Специальная техника: 3768 (+5).

83 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб01.03.25, 23:30 • 43746 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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