Потери оккупантов за сутки: сколько террористов уничтожили ВСУ 2 марта - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1110 вражеских военных. Также уничтожено 8 танков, 25 БМП, 51 артсистему и 192 беспилотника противника.
Враг потерял 1110 военных. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
Боевые потери вражеских сил за период с 24.02.22 по 02.03.2025:
- Личный состав: 876 720 (+1110).
- Танки: 10241 (+8).
- Бронированные боевые машины: 21274 (+25).
- Артиллерийские системы: 23959 (+51).
- РСЗВ: 1306 (+2).
- Средства ППО: 1091 (+3).
- Самолеты: 370.
- Вертолёты: 331.
- БпЛА оперативно-тактического уровня: 27594 (+192).
- Крылатые ракеты: 3085.
- Корабли/катера: 28.
- Подводные лодки: 1.
- Автомобильная техника и автоцистерны: 39218 (+117).
- Специальная техника: 3768 (+5).
83 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб01.03.25, 23:30 • 43746 просмотров