83 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб
Киев • УНН
За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 21 попытка прорыва. Враг активно применял авиацию с КАБами на разных участках фронта.
С начала этих суток произошло 83 боевых столкновения. Агрессор продолжает активно давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.
Детали
На Харьковском направлении захватчики нанесли авиаудары КАБами по Охримовке, Макаровому, Бугаевке и Гранову.
На Купянском направлении враг проводил три наступательные действия у Новоосиново и Загрызово, получил отпор.
На Лиманском направлении террористы 10 раз атаковали возле Нового, Новомихайловки, Ямполовки и в направлении Катериновки.
На Торецком направлении ВСУ отбили 13 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка.
На Покровском направлении противник 21 раз атаковал в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Луча, Котляровки, Надеждинки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Удачному, Гродовке, Новопавловке и Новоукраинке.
На Новопавловском направлении агрессор совершил 8 попыток прорвать оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное.
На Гуляйпольском направлении террористы трижды атаковали в направлении Привольного и Чаривного.
На Ореховском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского, украинцы отбили все четыре атаки врага.
На Приднепровском направлении оккупационные войска проводят одно наступательное действие.
Генштаб сообщил о ситуации в районе Новенького в Сумской области28.02.25, 18:05 • 28419 просмотров