83 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб

$41.340.03
45.851.22
ukenru
У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский
4 апреля, 18:51 • 18759 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 37025 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 69006 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 219295 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 126053 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 394316 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

4 апреля, 05:56 • 313110 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

3 апреля, 19:36 • 214237 просмотра

НАБУгейт. Адвокаты обвиняют НАБУ в прослушивании, НАБУ — в “сборе постановлений”: кто нарушил закон

Эксклюзив
3 апреля, 15:18 • 244478 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
3 апреля, 13:51 • 255290 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+10°
2.2м/с
63%
Популярные новости

Удар рф по Кривому Рогу: среди жертв атаки трое детей

4 апреля, 16:42 • 11318 просмотра

Современное снаряжение для защитников Украины: в Минобороны испытали новый тип спортивных кроссовок

4 апреля, 17:08 • 12241 просмотра

В Кривом Роге количество жертв возросло до 14, среди погибших 5 детей

4 апреля, 17:09 • 14096 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17088 просмотра

Удар по Кривому Рогу: россияне, предварительно, применили кассетную баллистическую ракету Искандер

4 апреля, 18:13 • 14511 просмотра
публикации

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 135013 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 219295 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 394316 просмотра

Месяц, как запрещен маркетинг в фарм-отрасли: кто заработал на этом миллионы

4 апреля, 06:14 • 255970 просмотра

Как разнообразить Пасхальный стол: 5 десертов, которые стоит приготовить

4 апреля, 05:56 • 313110 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Марко Рубио

Эммануэль Макрон

Кир Стармер

Актуальные места

Украина

Кривой Рог

Соединенные Штаты

Европа

Великобритания

Реклама
УНН Lite

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 4928 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 17102 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 47456 просмотра

Сериал "Рассказ служанки" получит продолжение: съемки начнутся в ближайшее время

4 апреля, 10:29 • 72801 просмотра

Полный черепов и других спецэффектов - первый взгляд на фильм "Хищник: Пустоши"

4 апреля, 10:08 • 57842 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Старлинк

Instagram

ТикТок

Туполев Ту-22М

83 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб

Киев • УНН

 • 43746 просмотра

За минувшие сутки произошло 83 боевых столкновения, больше всего атак зафиксировано на Покровском направлении - 21 попытка прорыва. Враг активно применял авиацию с КАБами на разных участках фронта.

83 боевых столкновения за сутки: где оккупанты активнее всего атакуют ВСУ - Генштаб

С начала этих суток произошло 83 боевых столкновения. Агрессор продолжает активно давить на Покровском направлении. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

Детали

На Харьковском направлении захватчики нанесли авиаудары КАБами по Охримовке, Макаровому, Бугаевке и Гранову.

На Купянском направлении враг проводил три наступательные действия у Новоосиново и Загрызово, получил отпор.

На Лиманском направлении террористы 10 раз атаковали возле Нового, Новомихайловки, Ямполовки и в направлении Катериновки.

На Торецком направлении ВСУ отбили 13 атак в районах населенных пунктов Крымское, Дачное, Торецк и Дилиевка.

На Покровском направлении противник 21 раз атаковал в районах Новой Полтавки, Елизаветовки, Луча, Котляровки, Надеждинки, Покровска, Песчаного, Удачного, Преображенки, Богдановки, Андреевки и Улаклов. Авиация противника нанесла удары КАБами по Покровску, Удачному, Гродовке, Новопавловке и Новоукраинке.

На Новопавловском направлении агрессор совершил 8 попыток прорвать оборону в сторону населенных пунктов Константинополь и Скудное.

На Гуляйпольском направлении террористы трижды атаковали в направлении Привольного и Чаривного.

На Ореховском направлении враг пытался продвигаться вперед в районах Пятихаток, Нестерянки и Каменского, украинцы отбили все четыре атаки врага.

На Приднепровском направлении оккупационные войска проводят одно наступательное действие.

Генштаб сообщил о ситуации в районе Новенького в Сумской области28.02.25, 18:05 • 28419 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Война
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Вооруженные силы Украины
Украина
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,972.50
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,819.49