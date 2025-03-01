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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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83 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб

Київ • УНН

 • 43748 перегляди

За минулу добу відбулося 83 бойових зіткнення, найбільше атак зафіксовано на Покровському напрямку - 21 спроба прориву. Ворог активно застосовував авіацію з КАБами на різних ділянках фронту.

83 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб

Від початку цієї доби відбулося 83 бойових зіткнення. Агресор продовжує найактивніше тиснути на Покровському напрямку. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

На Харківському напрямку загарбники завдали авіаударів КАБами по Охрімівці, Макаровому, Бугаївці та Гранову.

На Куп’янському напрямку ворог проводив три наступальні дії біля Новоосинового та Загризового, отримав відсіч.

На Лиманському напрямку терористи 10 разів атакували біля Нового, Новомихайлівки, Ямполівка та в напрямку Катеринівки.

На Торецькому напрямку ЗСУ відбили 13 атак в районах населених пунктів Кримське, Дачне, Торецьк та Диліївка.

На Покровському напрямку супротивник 21 раз атакував у районах Нової Полтавки, Єлизаветівки, Променя, Котлярівки, Надеждинки, Покровська, Піщаного, Удачного, Преображенки, Богданівки, Андріївки та Улаклів. Авіація противника завдала ударів КАБами по Покровську, Удачному, Гродівці, Новопавлівці та Новоукраїнці.

На Новопавлівському напрямку агресор здійснив 8 спроб прорвати оборону у бік населених пунктів Костянтинопіль та Скудне.

На Гуляйпільському напрямку терористи тричі атакували в напрямку Привільного та Чарівного.

На Оріхівському напрямку ворог намагався просуватись вперед в районах П’ятихаток, Нестерянки та Кам’янського, українці відбили всі чотири атаки ворога.

На Придніпровському напрямку окупаційні війська проводять одну наступальну дію.

Генштаб повідомив про ситуацію в районі Новенького на Сумщині 28.02.25, 18:05 • 28420 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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