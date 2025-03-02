Втрати окупантів за добу: скільки терористів знищили ЗСУ 2 березня - Генштаб
Київ • УНН
За минулу добу ЗСУ ліквідували 1110 ворожих військових. Також знищено 8 танків, 25 БМП, 51 артсистему та 192 безпілотники противника.
Ворог втратив 1110 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.
Деталі
Бойові втрати ворожих сил за період з 24.02.22 по 02.03.2025:
- Особовий склад: 876 720 (+1110).
- Танки: 10241 (+8).
- Броньовані бойові машини: 21274 (+25).
- Артилерійські системи: 23959 (+51).
- РСЗВ: 1306 (+2).
- Засоби ППО: 1091 (+3).
- Літаки: 370.
- Гелікоптери: 331.
- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 27594 (+192).
- Крилаті ракети: 3085.
- Кораблі/катери: 28.
- Підводні човни: 1.
- Автомобільна техніка та автоцистерни: 39218 (+117).
- Спеціальна техніка: 3768 (+5).
83 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб01.03.25, 23:30 • 43748 переглядiв