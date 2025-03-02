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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Втрати окупантів за добу: скільки терористів знищили ЗСУ 2 березня - Генштаб

Київ • УНН

 • 46478 перегляди

За минулу добу ЗСУ ліквідували 1110 ворожих військових. Також знищено 8 танків, 25 БМП, 51 артсистему та 192 безпілотники противника.

Втрати окупантів за добу: скільки терористів знищили ЗСУ 2 березня - Генштаб

Ворог втратив 1110 військових. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, передає УНН.

Деталі

Бойові втрати ворожих сил за період з 24.02.22 по 02.03.2025:

- Особовий склад: 876 720 (+1110).

- Танки: 10241 (+8).

- Броньовані бойові машини: 21274 (+25).

- Артилерійські системи: 23959 (+51).

- РСЗВ: 1306 (+2).

- Засоби ППО: 1091 (+3).

- Літаки: 370.

- Гелікоптери: 331.

- БпЛА оперативно-тактичного рівня: 27594 (+192).

- Крилаті ракети: 3085.

- Кораблі/катери: 28.

- Підводні човни: 1.

- Автомобільна техніка та автоцистерни: 39218 (+117).

- Спеціальна техніка: 3768 (+5).

83 бойових зіткнення за добу: де окупанти найактивніше атакують ЗСУ - Генштаб01.03.25, 23:30 • 43748 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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