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Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки

Киев • УНН

 • 82748 просмотра

В результате атаки вражеского беспилотника в селе Пироговцы Хмельницкого района повреждены 9 жилых домов. Пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали.

Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки

Враг обстрелял Хмельницкую область, в результате чего пострадал гражданский человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.

Детали

В ночь на 2 марта в Хмельницком районе, в частности в селе Пироговцы, произошел обстрел вражеским беспилотником, который вызвал разрушение и возгорание на территории частного домовладения. Пожар был ликвидирован спасателями, однако взрывная волна нанесла ущерб нескольким зданиям. Повреждены 9 жилых домов.

К сожалению, в результате атаки пострадала женщина 1949 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована.

Правоохранители и спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.

Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА01.03.25, 21:45 • 37101 просмотр

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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