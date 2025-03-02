Ночной удар беспилотника по Хмельницкой области: что известно о последствиях атаки
Киев • УНН
В результате атаки вражеского беспилотника в селе Пироговцы Хмельницкого района повреждены 9 жилых домов. Пострадала 74-летняя женщина, которую госпитализировали.
Враг обстрелял Хмельницкую область, в результате чего пострадал гражданский человек. Об этом сообщает ГСЧС Украины, передает УНН.
Детали
В ночь на 2 марта в Хмельницком районе, в частности в селе Пироговцы, произошел обстрел вражеским беспилотником, который вызвал разрушение и возгорание на территории частного домовладения. Пожар был ликвидирован спасателями, однако взрывная волна нанесла ущерб нескольким зданиям. Повреждены 9 жилых домов.
К сожалению, в результате атаки пострадала женщина 1949 года рождения, которая получила травмы и была госпитализирована.
Правоохранители и спасательные службы продолжают работать на месте происшествия, чтобы выяснить все обстоятельства инцидента.
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