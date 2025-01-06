Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА
Киев • УНН
Воздушные Силы ВСУ сообщают об активности ударных беспилотников в нескольких областях Украины. Вражеские БпЛА зафиксированы над Черниговской, Киевской, Сумской, Полтавской, Харьковской, Черкасской, Кировоградской и Винницкой областями.
Зафиксирована активность ударных БпЛА на территории Украины. Об этом сообщают Воздушные Силы вооруженных Сил Украины, передает УНН.
Детали
По информации, вражеские беспилотники зафиксированы над Черниговщиной, где они движутся в направлении Киевщины, а также в северной части Киевской области с курсом на запад.
В южной части Сумщины аппараты направляются в сторону Черниговщины, на Полтавщине их заметили в северной части с направлением на юго-запад. На Харьковщине активность беспилотников зафиксирована в западной части области, откуда они движутся на юг.
Восточнее Днепра аппараты направлены на юго-запад, а на границе Черкасской и Кировоградской областей их курс также направлен на северо-запад.
В восточной части Винницкой области вражеские беспилотники зафиксированы с направлением движения на северо-запад.
Воздушные силы призывают граждан оставаться в укрытиях.
В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов - работает ПВО5 янв. 2025, 21:58 • 7102 просмотра