Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про активність ударних безпілотників у кількох областях України. Ворожі БпЛА зафіксовано над Чернігівською, Київською, Сумською, Полтавською, Харківською, Черкаською, Кіровоградською та Вінницькою областями.
Зафіксована активність ударних БпЛА на території України. Про це повідомляють Повітряні Сили збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
За інформацією, ворожі безпілотники зафіксовано над Чернігівщиною, де вони рухаються в напрямку Київщини, а також у північній частині Київської області з курсом на захід.
У південній частині Сумщини апарати прямують у бік Чернігівщини, на Полтавщині їх помітили в північній частині з напрямком на південний захід. На Харківщині активність безпілотників зафіксована в західній частині області, звідки вони рухаються на південь.
Східніше Дніпра апарати спрямовані на південний захід, а на межі Черкащини та Кіровоградщини їх курс також направлений на північний захід.
У східній частині Вінниччини ворожі безпілотники зафіксовано з напрямком руху на північний захід.
Повітряні сили закликають громадян залишатися в укриттях.
У Київській області зафіксовано рух ворожих дронів - працює ППО05.01.25, 23:58 • 25801 перегляд