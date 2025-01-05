У Київській області зафіксовано рух ворожих дронів - працює ППО

На Київщині працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Київщина!

Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.

Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.

Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги - йдеться в повідомленні.

Додамо

Раніше Повітряні Сили поінормували щодо ворожих БпЛА в області.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА - Кличко