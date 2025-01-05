У Київській області зафіксовано рух ворожих дронів - працює ППО

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На Київщині виявлено рух ворожих безпілотних літальних апаратів. Сили протиповітряної оборони активно працюють у регіоні, місцевим жителям рекомендовано залишатися в укриттях.

На Київщині працює протиповітряна оборона. Про це повідомляє  Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.  

Київщина!
Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працють сили ППО.
Не фотографуйте та не знімайте роботу наших захисників.
Залишайтеся в укриттях до закінчення повітряної тривоги

- йдеться в повідомленні.

Додамо

Раніше Повітряні Сили поінормували щодо ворожих БпЛА в області.

У столиці працюють сили ППО по ворожих БПЛА - Кличко03.01.25, 04:32 • 71654 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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viiskovo-povitriani-syly-ukrainyВійськово-повітряні сили України
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