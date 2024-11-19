В Киевской области зафиксировано движение вражеских дронов - работает ПВО
Киев • УНН
В Киевской области обнаружено движение вражеских беспилотников, в ответ активированы силы противовоздушной обороны. Население призывают оставаться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.
На Киевщине работают силы ПВО. Об этом сообщает Киевская областная военная администрация, передает УНН.
Киевщина!
Зафиксировано движение вражеских БпЛА! В регионе работают силы ПВО.
Не фотографируйте и не снимайте работу наших защитников.
Оставайтесь в укрытиях до окончания воздушной тревоги
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Ранее Воздушные Силы ВСУ проинформировали об опасности в области.
В Киевской области силы ПВО работают по вражеским дронам - ОВА19 нояб. 2024, 15:52 • 13398 просмотров