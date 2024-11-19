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В Киевской области силы ПВО работают по вражеским дронам - ОВА

В Киевской области силы ПВО работают по вражеским дронам - ОВА

Киев  •  УНН

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В воздушном пространстве Киевской области зафиксированы вражеские беспилотники. Силы противовоздушной обороны работают по целям, население призывают находиться в укрытиях.

В Киевской области заметили вражеские беспилотники, работают силы ПВО, передает УНН со ссылкой на Киевскую ОГА.

"В воздушном пространстве зафиксировано БпЛА. Силы ПВО работают по целям", - говорится в сообщении.

В Киевской ОВА призвали граждан находиться в укрытиях до конца воздушной тревоги.

"Придерживайтесь информационной тишины - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - резюмировали в ОВА.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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