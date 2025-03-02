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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Нічний удар безпілотника по Хмельниччині: що відомо про наслідки атаки

Київ • УНН

 • 82797 перегляди

Внаслідок атаки ворожого безпілотника в селі Пирогівці Хмельницького району пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували.

Нічний удар безпілотника по Хмельниччині: що відомо про наслідки атаки

Ворог обстріляв Хмельниччину, внаслідок чого постраждала цивільна людина. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.

Деталі

У ніч на 2 березня в Хмельницькому районі, зокрема в селі Пирогівці, стався обстріл ворожим безпілотником, який спричинив руйнування та загоряння на території приватного домоволодіння. Пожежу було ліквідовано рятувальниками, однак вибухова хвиля завдала шкоди кільком будівлям. Пошкоджено 9 житлових осель.

На жаль, внаслідок атаки постраждала жінка 1949 року народження, яка отримала травми та була госпіталізована.

Правоохоронці та рятувальні служби продовжують працювати на місці події, аби з'ясувати всі обставини інциденту.

Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА01.03.25, 21:45 • 37104 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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