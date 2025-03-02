Нічний удар безпілотника по Хмельниччині: що відомо про наслідки атаки
Київ • УНН
Внаслідок атаки ворожого безпілотника в селі Пирогівці Хмельницького району пошкоджено 9 житлових будинків. Постраждала 74-річна жінка, яку госпіталізували.
Ворог обстріляв Хмельниччину, внаслідок чого постраждала цивільна людина. Про це повідомляє ДСНС України, передає УНН.
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У ніч на 2 березня в Хмельницькому районі, зокрема в селі Пирогівці, стався обстріл ворожим безпілотником, який спричинив руйнування та загоряння на території приватного домоволодіння. Пожежу було ліквідовано рятувальниками, однак вибухова хвиля завдала шкоди кільком будівлям. Пошкоджено 9 житлових осель.
На жаль, внаслідок атаки постраждала жінка 1949 року народження, яка отримала травми та була госпіталізована.
Правоохоронці та рятувальні служби продовжують працювати на місці події, аби з'ясувати всі обставини інциденту.
Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА01.03.25, 21:45 • 37104 перегляди