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Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА

Київ • УНН

 • 37104 перегляди

Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про переміщення ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зафіксовано рух дронів на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Миколаївщині.

Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА

Зафіксовано переміщення ворожих БпЛА в кількох регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.

Деталі

 На Сумщині зафіксовано кілька груп дронів, що рухаються в різних напрямках: один – у бік Чернігівщини, інші – на Полтавщину та Харківщину. 

 На Полтавщині ворожі дрони просуваються на захід, ймовірно, у напрямку Черкащини. 

 Харківщина також перебуває під загрозою – один із БпЛА рухається на захід. 

 У Кіровоградській області ворожі безпілотники зафіксовані в центральній та південній частинах, їхній курс – північно-західний. 

 На Миколаївщині зафіксовано два напрямки руху дронів: один – у бік Кіровоградщини, інший – у напрямку Одещини. 

Мешканцям регіонів радять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.

Зафіксована масштабна атака дронів: 8 областей України під прицілом ворожих БпЛА20.12.24, 22:59 • 31495 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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