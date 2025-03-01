Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА
Київ • УНН
Повітряні Сили ЗСУ повідомляють про переміщення ворожих безпілотників у кількох регіонах України. Зафіксовано рух дронів на Сумщині, Полтавщині, Харківщині, Кіровоградщині та Миколаївщині.
Зафіксовано переміщення ворожих БпЛА в кількох регіонах країни. Про це повідомляють Повітряні Сили Збройних Сил України, передає УНН.
Деталі
На Сумщині зафіксовано кілька груп дронів, що рухаються в різних напрямках: один – у бік Чернігівщини, інші – на Полтавщину та Харківщину.
На Полтавщині ворожі дрони просуваються на захід, ймовірно, у напрямку Черкащини.
Харківщина також перебуває під загрозою – один із БпЛА рухається на захід.
У Кіровоградській області ворожі безпілотники зафіксовані в центральній та південній частинах, їхній курс – північно-західний.
На Миколаївщині зафіксовано два напрямки руху дронів: один – у бік Кіровоградщини, інший – у напрямку Одещини.
Мешканцям регіонів радять не ігнорувати сигнали тривоги та перебувати в укриттях.
Зафіксована масштабна атака дронів: 8 областей України під прицілом ворожих БпЛА20.12.24, 22:59 • 31495 переглядiв