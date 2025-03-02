ПВО за одну ночь сбила 63 БпЛА - ПС
Киев • УНН
Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили 63 из 79 вражеских БПЛА, преимущественно «Шахедов». Атака состоялась в 13 областях Украины, также было зафиксировано 16 имитаторов беспилотников.
Украинская ПВО уничтожила 63 вражеских БпЛА из 79. Об этом сообщает Командование Воздушных Сил, передает УНН.
Детали
В ночь на 2 марта террористы в очередной раз обстреляли Украину, используя 79 ударных беспилотных летательных аппаратов Shahed и имитаторы различных моделей.
Поэтому зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы Воздушных Сил работали слаженно, чтобы отразить угрозу.
По данным, украинские силы сбили 63 вражеских БпЛА, среди которых преобладали Shahed, а также другие типы беспилотников. Это произошло в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Житомирской, Винницкой, Хмельницкой, Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областях.
Кроме этого, было зафиксировано, что 16 вражеских имитаторов беспилотников потеряли свои локации, но это не привело к негативным последствиям для гражданской инфраструктуры или военных объектов.
Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА01.03.25, 21:45 • 37101 просмотр