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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36886 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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ППО за одну ніч збила 63 БпЛА - ПС

Київ • УНН

 • 33520 перегляди

Українські сили протиповітряної оборони знищили 63 з 79 ворожих БпЛА, переважно "Шахедів". Атака відбулась у 13 областях України, також було зафіксовано 16 імітаторів безпілотників.

ППО за одну ніч збила 63 БпЛА - ПС

Українська ППО знищила 63 ворожі БпЛА з 79. Про це повідомляє Командування Повітряних Сил, передає УНН.

Деталі

У ніч на 2 березня терористи вкотре обстріляли України, використовуючи 79 ударних безпілотних літальних апаратів Shahed та імітатори різних моделей.

Відтак зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та мобільні вогневі групи Повітряних Сил працювали злагоджено, щоб відбити загрозу.

За даними, українські сили збили 63 ворожі БпЛА, серед яких переважали Shahed, а також інші типи безпілотників. Це сталося в Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях.

Окрім цього, було зафіксовано, що 16 ворожих імітаторів безпілотників втратили свої локації, але це не призвело до негативних наслідків для цивільної інфраструктури чи військових об'єктів.

Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА01.03.25, 21:45 • 37104 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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