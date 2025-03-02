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Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском

Киев • УНН

 • 105235 просмотра

Дональд Трамп подписал указ о предоставлении английскому языку официального статуса в США. Документ отменяет обязательную языковую поддержку для граждан, которые не владеют английским.

Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском

Трамп подписал указ об официальном статусе английского языка в США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп утвердил новый указ, который устанавливает английский язык как официальный в стране. В документе подчеркивается, что общий язык является ключевым фактором национального единства, хотя в стране говорят на сотнях языков. 

Новый указ отменяет положение, принятое администрацией Билла Клинтона в 2000 году. Ранее федеральные агентства и организации, получающие государственное финансирование, были обязаны обеспечивать языковую поддержку для граждан, не владеющих английским. Теперь такие решения будут приниматься на усмотрение учреждений. 

Напомним

В прошлом году в Украине Президент также подписал документ, согласно которому предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Кроме того, определяются категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык.

Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине26.06.24, 16:10 • 73833 просмотра

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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