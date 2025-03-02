Трамп меняет языковую политику США: что означает новый указ об английском
Киев • УНН
Дональд Трамп подписал указ о предоставлении английскому языку официального статуса в США. Документ отменяет обязательную языковую поддержку для граждан, которые не владеют английским.
Трамп подписал указ об официальном статусе английского языка в США. Об этом сообщает BBC, передает УНН.
Детали
Президент США Дональд Трамп утвердил новый указ, который устанавливает английский язык как официальный в стране. В документе подчеркивается, что общий язык является ключевым фактором национального единства, хотя в стране говорят на сотнях языков.
Новый указ отменяет положение, принятое администрацией Билла Клинтона в 2000 году. Ранее федеральные агентства и организации, получающие государственное финансирование, были обязаны обеспечивать языковую поддержку для граждан, не владеющих английским. Теперь такие решения будут приниматься на усмотрение учреждений.
Напомним
В прошлом году в Украине Президент также подписал документ, согласно которому предусматривает официально закрепить статус английского языка как одного из языков международного общения в Украине. Кроме того, определяются категории должностей, кандидаты на занятие которых должны обязательно знать английский язык.
Зеленский подписал закон о статусе английского языка в Украине26.06.24, 16:10 • 73833 просмотра