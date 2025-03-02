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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Трамп змінює мовну політику США: що означає новий указ про англійську

Київ • УНН

 • 105237 перегляди

Дональд Трамп підписав указ про надання англійській мові офіційного статусу в США. Документ скасовує обов'язкову мовну підтримку для громадян, які не володіють англійською.

Трамп змінює мовну політику США: що означає новий указ про англійську

Трамп підписав указ про офіційний статус англійської мови в США. Про це повідомляє BBC, передає УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп затвердив новий указ, який встановлює англійську мову як офіційну в країні. У документі підкреслюється, що спільна мова є ключовим фактором національної єдності, хоча в країні розмовляють сотнями мов. 

Новий указ скасовує положення, ухвалене адміністрацією Білла Клінтона у 2000 році. Раніше федеральні агентства та організації, що отримують державне фінансування, були зобов’язані забезпечувати мовну підтримку для громадян, які не володіють англійською. Тепер такі рішення будуть прийматися на розсуд установ. 

Нагадаємо

Минулого року в Україні Президент також підписав документ, згідно з яким передбачає офіційно закріпити статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Крім того, визначаються категорії посад, кандидати на заняття яких повинні обовʼязково знати англійську мову.

Зеленський підписав закон про статус англійської мови в Україні26.06.24, 16:10 • 73834 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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