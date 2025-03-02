Министерство обороны США отправляет 3000 военных на границу с Мексикой: что происходит
Киев • УНН
Пентагон разворачивает дополнительные 3000 военнослужащих и бронетехнику Stryker на границе с Мексикой. Решение принято в рамках противодействия нелегальной миграции, которая стала ключевой темой предвыборной кампании Трампа.
В рамках усилий по сдерживанию иммиграции на южной границе США, Пентагон разворачивает тысячи военнослужащих на границе с Мексикой.
Передает УНН со ссылкой на NBC.
Пентагон направляет дополнительные подразделения военнослужащих на американо-мексиканскую границу, в рамках усилий по противодействию нелегальной иммиграции, в соответствии с главным обещанием президента Трампа во время своей кампании. Об этом заявили официальные лица США в субботу.
Речь идет о 3000 военных; также будут переданы бронированные военные машины Stryker.
Контекст
Нелегальная миграция на южной границе была проблемой для властей США в течение многих лет, например, многие люди из стран Латинской Америки бегут в США от насилия, бедности и политических преследований.
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