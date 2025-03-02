Міністерство оборони США відправляє 3000 військових на кордон з Мексикою: що відбувається
Київ • УНН
Пентагон розгортає додаткові 3000 військовослужбовців та бронетехніку Stryker на кордоні з Мексикою. Рішення прийнято в рамках протидії нелегальній міграції, яка стала ключовою темою передвиборчої кампанії Трампа.
У рамках зусиль зі стримування імміграції на південному кордоні США, Пентагон розгортає тисячі військовослужбовців на кордоні з Мексикою.
Передає УНН із посиланням на NBC.
Пентагон надсилає додаткові підрозділи військовослужбовців на американсько-мексиканський кордон, у рамках зусиль по протидії нелегальній імміграції, відповідно до головної обіцянки президента Трампа під час своєї кампанії. Про це заявили офіційні особи США в суботу.
Йдеться про 3000 військових; також будуть передані броньовані військові машини Stryker.
Контекст
Нелегальна міграція на південному кордоні була проблемою для влади США протягом багатьох років, наприклад, багато людей з країн Латинської Америки тікають до США від насильства, бідності та політичних переслідувань.
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