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Міністерство оборони США відправляє 3000 військових на кордон з Мексикою: що відбувається

Київ • УНН

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Пентагон розгортає додаткові 3000 військовослужбовців та бронетехніку Stryker на кордоні з Мексикою. Рішення прийнято в рамках протидії нелегальній міграції, яка стала ключовою темою передвиборчої кампанії Трампа.

Міністерство оборони США відправляє 3000 військових на кордон з Мексикою: що відбувається

У рамках зусиль зі стримування імміграції на південному кордоні США, Пентагон розгортає тисячі військовослужбовців на кордоні з Мексикою.

Передає УНН із посиланням на NBC.

Пентагон надсилає додаткові підрозділи військовослужбовців на американсько-мексиканський кордон, у рамках зусиль по протидії нелегальній імміграції, відповідно до головної обіцянки президента Трампа під час своєї кампанії. Про це заявили офіційні особи США в суботу.

Йдеться про 3000 військових; також будуть передані броньовані військові машини Stryker.

Контекст

Нелегальна міграція на південному кордоні була проблемою для влади США протягом багатьох років, наприклад, багато людей з країн Латинської Америки тікають до США від насильства, бідності та політичних переслідувань.

США готують масштабну операцію з вистеження і депортації неповнолітніх мігрантів - Reuters23.02.25, 19:03 • 32794 перегляди

Президент Джо Байден зміг дещо розрядити ситуацію в останні місяці перебування на посаді, але його звинуватили в тому, що він діяв недостатньо швидко. Трамп, який зробив це питання стрижнем своєї передвиборної кампанії. Заяви та дії нової адміністрації Білого дому стосуються втілення заходів масової депортації та й різкого обмеження можливостей тих, хто шукає захисту у США.

Трамп описує наплив мігрантів на південному кордоні як "вторгнення" та оголосив надзвичайний стан у країні – як основу для подальших заходів.

Трамп не планує оголошувати нову допомогу Україні, але раніше схвалені поставки продовжують надходити - СNN01.03.25, 01:07 • 21913 переглядiв

Ігор Тележніков

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