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Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Киев • УНН

 • 433474 просмотра

Календар главных весенних праздников в Украине с подробным описанием традиций и значений каждого из них. От Международного женского дня до Дня матери - обзор семи важных дат весеннего периода.

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весна — это время, когда природа возрождается, и мы вместе с ней. Это период, когда хочется провести время с близкими и создать новые совместные воспоминания. Праздники этого времени дарят прекрасную возможность сплотиться, почувствовать поддержку родных и побыть с теми, кто важен. Они становятся напоминанием о том, что даже в времена перемен и неопределенности есть моменты для радости, единства и тепла.

УНН предлагает ознакомиться с основными праздниками этого времени года, которые создадут чудесную атмосферу и добавят праздничной радости в повседневную жизнь.

8 марта — День борьбы за женские права

Этот праздник имеет глобальный характер и посвящен чествованию женщин во всем мире. В Украине Международный женский день — это не только день, когда мы выражаем благодарность женщинам за их силу и стойкость, но и момент, чтобы оценить важность равенства, уважения и поддержки в обществе. В Украине этот день обычно отмечают как день благодарности женщинам, даря им цветы, подарки и теплые слова. Это также день, когда проводятся мероприятия в поддержку равных прав и возможностей для женщин во всех сферах жизни.

20 марта — Весеннее равноденствие

Весеннее равноденствие — это астрономический момент, когда день и ночь равны по продолжительности, что символизирует начало весны. Это прекрасное время для восстановления и гармонии с природой. В этот день люди часто празднуют приход тепла, которое дарит надежду на новые начинания. Для многих это также возможность устроить обряды очищения, настроиться на позитив и наполнить свою жизнь светом.

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1 апреля — День смеха

День смеха или День дурака — это праздничный день, когда принято шутить, разыгрывать друзей и знакомых, дарить улыбки и веселье. Этот праздник стал традицией во многих странах мира, и в Украине его часто отмечают с юмором, поддерживая легкое и позитивное настроение. В этот день разрешается немного нарушить правила, но все же в пределах добра и взаимопонимания.

13 апреля — Вербное воскресенье

Вербное воскресенье — важный религиозный праздник в Украине, который предшествует Пасхе. Этот праздник символизирует вход Иисуса Христа в Иерусалим, когда люди встречали его пальмовыми ветвями. В Украине же празднуют этот праздник вербовыми ветвями, которые освящают в церкви. Вербное воскресенье — это не только духовный праздник, но и начало великого поста.

20 апреля — Пасха

Пасха — одно из величайших христианских праздников, которое символизирует воскресение и новую жизнь. Этот праздник объединяет людей, дарит возможность восстановить духовные силы, встретиться с семьей и друзьями. В Украине Пасху празднуют согласно православному календарю, и это время для традиционных обрядов: праздничной молитвы, освящения куличей и яиц. Пасха — это не просто религиозный праздник, но и время возможности собраться семейным кругом и провести время с близкими.

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1 мая — День труда

Это международный праздник трудящихся, который отмечается во многих странах, включая Украину. Он символизирует признание вклада работников в развитие общества и экономики. Этот день — отличная возможность провести время с семьей или друзьями, а также обратить внимание на социальное значение труда для каждого.

11 мая — День матери

Этот день празднуют все, кто хочет почтить самого важного человека в жизни — свою маму. В Украине День матери отмечается во второе воскресенье мая, и это прекрасная возможность поблагодарить маму за ее заботу, любовь и поддержку. День матери — это не только праздник, но и замечательная возможность провести время вместе с мамой, подарить ей внимание и поблагодарить за все, что она делает для нас. 

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Алина Волянская

Алина Волянская

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