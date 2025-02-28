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Весняні свята 2025: від 8 березня до Дня матері - коли і що святкуємо

Київ • УНН

 • 433503 перегляди

Календар головних весняних свят в Україні з детальним описом традицій та значення кожного з них. Від Міжнародного жіночого дня до Дня матері - огляд семи важливих дат весняного періоду.

Весняні свята 2025: від 8 березня до Дня матері - коли і що святкуємо

Весна — це час, коли природа відроджується, і ми разом з нею. Це період, коли хочеться провести час з рідними і створити нові спільні спогади. Свята цієї пори дарують чудову можливість згуртуватися, відчути підтримку близьких та побути з тими, хто важливий. Вони стають нагадуванням, що навіть у часи змін і невизначеності є моменти для радості, єдності і тепла.

УНН пропонує ознайомитись з основними святами цієї пори року, які створять чудову атмосферу та додадуть святкової радості у повсякденне життя.

8 березня — День боротьби за жіночі права

Це свято, яке має глобальний характер і присвячене вшануванню жінок у всьому світі. В Україні Міжнародний жіночий день — це не тільки день, коли ми висловлюємо подяку жінкам за їхню силу та витривалість, але й момент для того, щоб оцінити важливість рівності, поваги та підтримки у суспільстві. В Україні цей день зазвичай святкують як день подяки жінкам, даруючи їм квіти, подарунки та теплі слова. Це також день, коли проводяться заходи на підтримку рівних прав і можливостей для жінок у всіх сферах життя.

20 березня — Весняне рівнодення

Весняне рівнодення — це астрономічний момент, коли день і ніч рівні за тривалістю, що символізує початок весни. Це чудовий час для відновлення і гармонії з природою. У цей день люди часто святкують прихід тепла, яке дарує надію на нові починання. Для багатьох це ще й нагода влаштувати обряди очищення, налаштуватися на позитив та наповнити своє життя світлом.

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1 квітня — День сміху

День сміху або День дурня — це святковий день, коли прийнято жартувати, розігрувати друзів і знайомих, дарувати посмішки та веселощі. Це свято стало традицією в багатьох країнах світу, і в Україні його часто відзначають із гумором, підтримуючи легкий та позитивний настрій. У цей день дозволяється трохи порушити правила, але все ж таки в межах добра і взаєморозуміння.

13 квітня — Вербна неділя

Вербна неділя — важливе релігійне свято в Україні, яке передує Великодню. Це свято символізує вхід Ісуса Христа в Єрусалим, коли люди зустрічали його пальмовими гілками. В Україні ж святкують це свято вербовими гілками, які освячують у церкві. Вербна неділя — це не тільки духовне свято, але й початок великого посту.

20 квітня — Великдень

Великдень — одне з найбільших християнських свят, яке символізує воскресіння та нове життя. Це свято, яке об’єднує людей, дарує можливість відновити духовні сили, зустрітися з родиною та друзями. В Україні Великдень святкують згідно з православним календарем, і це час для традиційних обрядів: святкової молитви, освячення пасок та крашанок. Великдень — це не просто релігійне свято, але й час можливість зібратися родинним колом та провести час з близькими.

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1 травня — День праці

Це міжнародне свято трудящих, яке святкується в багатьох країнах, включаючи Україну. Воно символізує визнання внеску працівників у розвиток суспільства та економіки. Цей день - чудова нагода провести час з родиною або друзями, а також звернути увагу на соціальне значення праці для кожного.

11 травня — День матері

Цей день святкують усі, хто хоче вшанувати найважливішу людину в житті — свою маму. В Україні День матері відзначається у другу неділю травня, і це чудова нагода подякувати мамі за її турботу, любов та підтримку. День матері — це не лише свято, а й чудова нагода провести час разом з мамою, подарувати їй увагу та подякувати за все, що вона робить для нас. 

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