Президент Чехии призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел призвал создать широкую международную коалицию для справедливого мира в Украине. Он подчеркнул, что мир на условиях агрессора является капитуляцией и поощрит будущих захватчиков.
Чехия призывает к созданию международной коалиции за справедливый мир в Украине. Об этом сообщает Президент Чехии Петр Павел, передает УНН.
Детали
Президент Чехии Петр Павел выступил с призывом сформировать широкую международную коалицию в поддержку справедливого мира для Украины. По его мнению, любые уступки агрессору только будут способствовать новым угрозам для мира, а мир, навязанный силой, является не чем иным, как капитуляцией.
Пришло время начинать рассматривать широкую коалицию сторонников справедливого мира в Украине. «Мир» на условиях агрессора называется капитуляцией и только подбодрит всех нынешних и будущих агрессоров. Свободный мир должен противостоять злу
Напомним,
После спора между Зеленским и Трампом в Овальном кабинете, президент Украины досрочно покинул встречу. Политики из разных стран выразили поддержку Украине и ее президенту.
Спор Трампа и Вэнса с Зеленским: кто еще из мировых лидеров поддержал Украину01.03.25, 00:53 • 100348 просмотров