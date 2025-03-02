Президент Чехії закликає до створення міжнародної коаліції за справедливий мир в Україні
Київ • УНН
Президент Чехії Петр Павел закликав створити широку міжнародну коаліцію для справедливого миру в Україні. Він наголосив, що мир на умовах агресора є капітуляцією та заохотить майбутніх загарбників.
Чехія закликає до створення міжнародної коаліції за справедливий мир в Україні. Про це повідомляє Президент Чехії Петр Павел, передає УНН.
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Президент Чехії Петр Павел виступив із закликом сформувати широку міжнародну коаліцію на підтримку справедливого миру для України. На його думку, будь-які поступки агресору лише сприятимуть новим загрозам для світу, а мир, нав’язаний силою, є не чим іншим, як капітуляцією.
Настав час починати розглядати широку коаліцію прихильників справедливого миру в Україні. "Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише підбадьорить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу
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