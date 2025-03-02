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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36942 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Президент Чехії закликає до створення міжнародної коаліції за справедливий мир в Україні

Київ • УНН

 • 53623 перегляди

Президент Чехії Петр Павел закликав створити широку міжнародну коаліцію для справедливого миру в Україні. Він наголосив, що мир на умовах агресора є капітуляцією та заохотить майбутніх загарбників.

Президент Чехії закликає до створення міжнародної коаліції за справедливий мир в Україні

Чехія закликає до створення міжнародної коаліції за справедливий мир в Україні. Про це повідомляє Президент Чехії Петр Павел, передає УНН.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел виступив із закликом сформувати широку міжнародну коаліцію на підтримку справедливого миру для України. На його думку, будь-які поступки агресору лише сприятимуть новим загрозам для світу, а мир, нав’язаний силою, є не чим іншим, як капітуляцією. 

Настав час починати розглядати широку коаліцію прихильників справедливого миру в Україні. "Мир" на умовах агресора називається капітуляцією і лише підбадьорить усіх теперішніх і майбутніх агресорів. Вільний світ має протистояти злу

- написав Петр Павел у Х.

Нагадаємо

Після суперечки між Зеленським і Трампом в Овальному кабінеті, президент України достроково залишив зустріч. Політики з різних країн висловили підтримку Україні та її президенту.

Суперечка Трампа та Венса із Зеленським: хто ще із світових лідерів підтримав Україну 01.03.25, 00:53 • 100354 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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