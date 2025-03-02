Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и резкие перепады температуры
Киев • УНН
В Украине 2 марта ожидается облачная погода с осадками в виде мокрого снега и дождя. Температура будет колебаться от -5°C на востоке до +8°C на западе, с самыми теплыми показателями в центральных регионах.
В субботу, 2 марта, в Украине сохранится преимущественно облачная погода. В ряде регионов возможны осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщает Укргидрометцентр, передает УНН.
Детали
В столице температура будет колебаться в пределах 0...+2°C, ожидается облачность с периодическим мокрым снегом. В западных областях будет теплее - во Львове до +8°C, однако возможен небольшой дождь.
На востоке страны будет прохладнее: в Харькове и Луганске температура упадет до -5°C в ночные часы, однако осадки не прогнозируются. На юге, в частности в Одессе и Симферополе, температура будет держаться в пределах +3...+5°C, в прибрежных районах возможен небольшой мокрый снег.
Теплее всего будет в центральных и южных регионах, где столбики термометров достигнут +4°C. Однако большинство территории будет оставаться под влиянием облачной погоды без существенных прояснений.
Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и плюсовую температуру 2 марта01.03.25, 16:42 • 54356 просмотров