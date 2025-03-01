Погода в Украине: где ожидать мокрый снег и плюсовую температуру 2 марта
Киев • УНН
В Украине 2 марта ожидается мокрый снег с дождем, кроме восточных областей. Температура днем составит 1-6° тепла, на востоке около 0°, ночью от +1° до -11°.
В воскресенье, 2 марта, на территории Украины, кроме востока, будет идти небольшой мокрый снег, днем с дождем; температура днем составит 1-6° тепла. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр, пишет УНН.
Детали
По прогнозу синоптиков, завтра будет облачно. В восточных областях без осадков; температура ночью 6-11° мороза, днем около 0°. На остальной территории небольшой мокрый снег, днем с дождем, в юго-западной части умеренные осадки, местами налипание мокрого снега; температура ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° тепла.
На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.
В Киеве и Киевской области 2 марта будет облачно, будет идти небольшой мокрый снег, днем с дождем. На дорогах местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.
Температура по области ночью от 1° тепла до 4° мороза, днем 1-6° выше нуля; в столице ночью 0-2° мороза, днем 3-5° тепла.
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