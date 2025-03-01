Высокогорье Карпат встретило первый день весны в снегу и облаках: видео
Киев • УНН
На горе Поп Иван Черногорский в Карпатах 1 марта 2025 года в 8:40 наблюдается облачная погода и туман. Температура составляет +2°C, территория покрыта снегом, присутствует легкий ветер.
Гора Поп Иван в украинских Карпатах встречает утро в первый день весны заснеженной и в облаках, сообщили в ГСЧС Украины в соцсетях, показав видео, пишет УНН.
Детали
"По состоянию на 08:40 1.03.2025 на горе Поп Иван Черногорский облачно, туман", - сообщили горные спасатели Прикарпатья в Facebook.
По данным ГСЧС, температура - около +2℃, все покрыто снегом, а легкий ветер добавляет свежести.
Первый день весны в Украине: какой будет погода01.03.25, 07:59 • 40327 просмотров