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Первый день весны в Украине: какой будет погода

Киев • УНН

 • 40327 просмотра

1 марта в Украине ожидается облачная погода с мокрым снегом и дождем в большинстве регионов. На востоке температура опустится до -14 градусов, а на западе потеплеет до +9.

Первый день весны в Украине: какой будет погода

В первый день календарной весны погода будет оставаться зимней. Ожидается облачная погода, в части областей - мокрый снег и дождь. Об этом информирует Украинский гидрометеорологический центр, передает УНН.

Детали

В субботу, 1 марта солнечно будет только в юго-западных областях Украины. На остальной территории облака будут держаться на небе весь день.

Синоптики прогнозируют в большинстве регионов мокрый снег и дождь, а на севере и востоке на дорогах может быть гололедица.

Ветер в первый день весны будет южный и не сильный - 5 - 10 метров в секунду.

На Левобережье, Кировоградщине, Николаевщине и в Крыму ночью ожидается 5-10 градусов мороза, на востоке страны будет прохладнее - до -14 градусов, а на остальной территории ночная температура будет колебаться от 2 градусов тепла до 3 градусов мороза. Днем в Украине синоптики прогнозируют от -1 до +4 градусов, в западных областях будет 5 - 9 градусов тепла.

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Вита Зеленецкая

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