Индексация пенсий: на сколько с сегодняшнего дня увеличат выплаты
Киев • УНН
С 1 марта 2025 года пенсии в Украине будут проиндексированы на 11,5%. Средняя пенсия вырастет с 5789 грн до 6345 грн, а общие расходы ПФУ составят 908,2 млрд гривен.
В Украине с сегодняшнего дня, 1 марта индексация пенсий составит 11,5%. Средняя пенсия в Украине вырастет с 5 789 грн до 6 345 гривен, передает УНН.
Детали
Минфин сообщал, что с 1 марта 2025 года, как и в предыдущие годы, будет проведена индексация пенсий для всех категорий пенсионеров.
В этом году коэффициент индексации составит 11,5%. При таких условиях, средняя пенсия в Украине вырастет с 5 789 грн до 6 345 гривен.
Расходы на индексацию пенсий будут осуществлены в пределах расходов бюджета Пенсионного фонда Украины и средств, предусмотренных в Государственном бюджете Украины на пенсионное обеспечение на 2025 год.
«Правительство продолжает принимать все возможные меры, направленные на своевременность и в полном объеме получения более 10 млн украинских пенсионеров своих пенсий. Поскольку одной из задач индексации является улучшение материального положения пенсионеров, справедливым, по мнению Минфина, является обеспечение индексации пенсий гражданам, которые получают наименьшие выплаты. Понимаем, что пенсии являются основным источником существования наших пенсионеров и их выплата является приоритетным обязательством перед людьми почтенного возраста, поэтому несмотря на войну продолжаем обеспечивать ее своевременную выплату», - прокомментировал заместитель Министра финансов Роман Ермоличев.
Индексация - это механизм повышения размера выплат от государства, который дает возможность полностью или частично возместить подорожание потребительских товаров и услуг за последний год.
Индексация пенсий в Украине является автоматической. Ее проводят каждый год в марте, начиная с 2019 года.
Дополнение
10 февраля Пенсионный фонд Украины сообщал, что общая сумма расходов ПФУ на 2025 год составит 908,2 млрд гривен.
В январе 2025 года мониторинговый сервис Опендатабот сообщал, что средняя пенсия в Украине достигла 5789 грн (132 евро) на конец 2024 года, при этом 26% пенсионеров получают менее 3000 грн. Самые высокие выплаты традиционно у пенсионеров в Киеве, а наименьшие - в Тернопольской области.