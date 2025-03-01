Індексація пенсій: на скільки відсьогодні збільшать виплати
Київ • УНН
З 1 березня 2025 року пенсії в Україні буде проіндексовано на 11,5%. Середня пенсія зросте з 5789 грн до 6345 грн, а загальні видатки ПФУ становитимуть 908,2 млрд гривень.
В Україні відсьогодні, 1 березня індексація пенсій становитиме 11,5%. Середня пенсія в Україні зросте з 5 789 грн до 6 345 гривень, передає УНН.
Деталі
Мінфін повідомляв, що з 1 березня 2025 року, як і в попередні роки, буде проведено індексацію пенсій для всіх категорій пенсіонерів.
У цьому році коефіцієнт індексації становитиме 11,5 %. За таких умов, середня пенсія в Україні зросте з 5 789 грн до 6 345 гривень.
Видатки на індексацію пенсій буде здійснено у межах видатків бюджету Пенсійного фонду України та коштів, передбачених у Державному бюджеті України на пенсійне забезпечення на 2025 рік.
"Уряд продовжує вживати всіх можливих заходів, спрямованих на своєчасність та в повному обсязі отримання більш як 10 млн українськими пенсіонерами своїх пенсій. Оскільки одним із завдань індексації є покращення матеріального стану пенсіонерів, справедливим, на думку Мінфіну, є забезпечення індексації пенсій громадянам, які отримують найменші виплати. Розуміємо, що пенсії є основним джерелом існування наших пенсіонерів і їх виплата є пріоритетним зобов’язанням перед людьми поважного віку, тому попри війну продовжуємо забезпечувати її вчасну виплату", ‒ прокоментував заступник Міністра фінансів Роман Єрмоличев.
Індексація – це механізм підвищення розміру виплат від держави, який дає можливість повністю або частково відшкодувати подорожчання споживчих товарів і послуг за останній рік.
Індексація пенсій в Україні є автоматичною. Її проводять кожного року в березні, починаючи з 2019 року.
Доповнення
10 лютого Пенсійний фонд України повідомляв, що загальна сума видатків ПФУ на 2025 рік становитиме 908,2 млрд гривень.
В січні 2025 року моніторинговий сервіс Опендатабот повідомляв, що середня пенсія в Україні досягла 5789 грн (132 євро) на кінець 2024 року, при цьому 26% пенсіонерів отримують менш 3000 грн. Найвищі виплати традиційно у пенсіонерів в Києві, а найменші - у Тернопільській області.