На початку весни в Україні проіндексують пенсії: відомо про розмір підвищення

В Україні вже з 1 березня проведуть індексацію пенсій - з урахуванням інфляції та зростання заробітних плат.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Деталі

Розмір підвищення пенсій з 1 березня становитиме 10%.

У пояснювальній записці повідомляється, що загальну суму видатків у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.

При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій / щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10.

Серед іншого, зазначено наступне:

Загальний обсяг доходів у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено в сумі 904,8 млрд грн, з урахуванням залишку коштів на початок року – 910,2 млрд гривень.

Розрахунки коштів Державного бюджету України на фінансування пенсійних і соціальних програм:

проведено на основі звітних даних щодо чисельності отримувачів виплат і розмірів виплат із урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн),

мінімальної заробітної плати (8 000 грн),

відомостей з автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ),

інших даних.

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим за доходами та видатками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня 2025 року. Також він повідомив про виплату 13 млрд грн за програмою "єПідтримка" та 5 млн користувачів "Національного кешбеку".

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році