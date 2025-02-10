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На початку весни в Україні проіндексують пенсії: відомо про розмір підвищення

На початку весни в Україні проіндексують пенсії: відомо про розмір підвищення

Київ • УНН

 • 57375 перегляди

Пенсійний фонд України планує індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,10 з березня 2025 року. Загальна сума видатків ПФУ на 2025 рік становитиме 908,2 млрд гривень.

В Україні вже з 1 березня проведуть індексацію пенсій - з урахуванням інфляції та зростання заробітних плат.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Деталі

Розмір підвищення пенсій з 1 березня становитиме 10%.

У пояснювальній записці повідомляється, що загальну суму видатків у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.

При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій / щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10.

Серед іншого, зазначено наступне:

Загальний обсяг доходів у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено в сумі 904,8 млрд грн, з урахуванням залишку коштів на початок року – 910,2 млрд гривень.

Розрахунки коштів Державного бюджету України на фінансування пенсійних і соціальних програм:

проведено на основі звітних даних щодо чисельності отримувачів виплат і розмірів виплат із урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн), 

мінімальної заробітної плати (8 000 грн),

відомостей з автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ),

інших даних.

Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим за доходами та видатками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня 2025 року. Також він повідомив про виплату 13 млрд грн за програмою "єПідтримка" та 5 млн користувачів "Національного кешбеку".

Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році04.02.25, 16:25 • 24050 переглядiв

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

СуспільствоЕкономіка
volodymyr-zelenskyiВолодимир Зеленський
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