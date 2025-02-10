На початку весни в Україні проіндексують пенсії: відомо про розмір підвищення
Київ • УНН
Пенсійний фонд України планує індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,10 з березня 2025 року. Загальна сума видатків ПФУ на 2025 рік становитиме 908,2 млрд гривень.
В Україні вже з 1 березня проведуть індексацію пенсій - з урахуванням інфляції та зростання заробітних плат.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Деталі
Розмір підвищення пенсій з 1 березня становитиме 10%.
У пояснювальній записці повідомляється, що загальну суму видатків у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено на рівні 908,2 млрд гривень.
При цьому враховано проведення у 2025 році перерахунків пенсій / щомісячних страхових виплат у зв’язку проведенням з 01.03.2025 індексації пенсійних і соціальних виплат із застосуванням коефіцієнта 1,10.
Серед іншого, зазначено наступне:
Загальний обсяг доходів у проекті бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік визначено в сумі 904,8 млрд грн, з урахуванням залишку коштів на початок року – 910,2 млрд гривень.
Розрахунки коштів Державного бюджету України на фінансування пенсійних і соціальних програм:
проведено на основі звітних даних щодо чисельності отримувачів виплат і розмірів виплат із урахуванням прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2 361 грн),
мінімальної заробітної плати (8 000 грн),
відомостей з автоматизованих баз даних обробки пенсійної документації (електронних пенсійних справ),
інших даних.
Проект бюджету Пенсійного фонду України на 2025 рік є збалансованим за доходами та видатками на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та пенсійне забезпечення.
Нагадаємо
УНН передавав, що президент Зеленський анонсував індексацію пенсій з 1 березня 2025 року. Також він повідомив про виплату 13 млрд грн за програмою "єПідтримка" та 5 млн користувачів "Національного кешбеку".
Шахраї розсилають фейкові повідомлення про підвищення пенсій у 2025 році04.02.25, 16:25 • 24050 переглядiв