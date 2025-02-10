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В начале весны в Украине проиндексируют пенсии: известно о размере повышения

Киев  •  УНН

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Пенсионный фонд Украины планирует индексацию пенсий с коэффициентом 1,10 с марта 2025 года. Общая сумма расходов ПФУ на 2025 год составит 908,2 млрд гривен.

В Украине уже с 1 марта проведут индексацию пенсий - с учетом инфляции и роста заработных плат.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Детали

Размер повышения пенсий с 1 марта составит 10%.

В пояснительной записке сообщается, что общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий / ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10.

Среди прочего, указано следующее:

Общий объем доходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определен в сумме 904,8 млрд грн, с учетом остатка средств на начало года - 910,2 млрд гривен.

Расчеты средств Государственного бюджета Украины на финансирование пенсионных и социальных программ:

проведено на основе отчетных данных о численности получателей выплат и размеров выплат с учетом прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (2 361 грн), 

минимальной заработной платы (8 000 грн),

сведений из автоматизированных баз данных обработки пенсионной документации (электронных пенсионных дел),

других данных.

Проект бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год является сбалансированным по доходам и расходам на общеобязательное государственное пенсионное страхование и пенсионное обеспечение.

Напомним,

УНН передавал, что президент Зеленский анонсировал индексацию пенсий с 1 марта 2025 года. Также он сообщил о выплате 13 млрд грн по программе «еПоддержка» и 5 млн пользователей «Национального кэшбека».

Мошенники рассылают фейковые сообщения о повышении пенсий в 2025 году04.02.25, 16:25 • 23352 просмотра

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ОбществоЭкономика
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина

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