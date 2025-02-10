В начале весны в Украине проиндексируют пенсии: известно о размере повышения

В Украине уже с 1 марта проведут индексацию пенсий - с учетом инфляции и роста заработных плат.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Детали

Размер повышения пенсий с 1 марта составит 10%.

В пояснительной записке сообщается, что общая сумма расходов в проекте бюджета Пенсионного фонда Украины на 2025 год определена на уровне 908,2 млрд гривен.

При этом учтено проведение в 2025 году перерасчетов пенсий / ежемесячных страховых выплат в связи проведением с 01.03.2025 индексации пенсионных и социальных выплат с применением коэффициента 1,10.