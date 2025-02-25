Підвищаться на 11,5%: Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня

Кабінет міністрів затвердив умови індексації пенсій, що має відбутися 1 березня. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%, а мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації - 1500 гривень. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 гривень