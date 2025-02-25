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Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 122324 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

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"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

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15 березня, 12:52 • 117190 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

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Підвищаться на 11,5%: Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня

Підвищаться на 11,5%: Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня

Київ • УНН

 • 111876 перегляди

Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня для понад 10 млн громадян на рівні 11,5%. Мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, максимальне - 1500 гривень.

Кабінет міністрів затвердив умови індексації пенсій, що має відбутися 1 березня. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%, а мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації - 1500 гривень. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.

Як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 гривень 

- сказав Шмигаль.

Доповнення

Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін визначив коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, для забезпечення індексації пенсій і страхових виплат з 1 березня в розмірі 1,115.

Передбачено збільшення розмірів мінімальної виплати для найбільш вразливих верств населення з числа пенсіонерів, а саме: особам, з числа одержувачів мінімальної пенсійної виплати; особам, яким виповнилося 70 років і більше. Передбачено індексацію пенсій, призначених у 2021-2024 роках, які раніше не індексувалися тощо 

- зазначив Мельничук.

Нагадаємо

Пенсійний фонд України планував індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,10 з березня 2025 року. Загальна сума видатків ПФУ на 2025 рік становитиме 908,2 млрд гривень.

Павло Башинський

Павло Башинський

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