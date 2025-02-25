Підвищаться на 11,5%: Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня
Київ • УНН
Кабмін затвердив індексацію пенсій з 1 березня для понад 10 млн громадян на рівні 11,5%. Мінімальне підвищення становитиме 100 гривень, максимальне - 1500 гривень.
Кабінет міністрів затвердив умови індексації пенсій, що має відбутися 1 березня. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%, а мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень, а максимальний розмір індексації - 1500 гривень. Про це сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду, передає УНН.
Як і обіцяли, з 1 березня проводимо індексацію пенсій. Це вже третя індексація під час повномасштабної війни, і це є одним із наших інструментів підтримки найменш захищених громадян. Для понад 10 млн громадян пенсії підвищаться на 11,5%. Мінімальний розмір підвищення пенсій становитиме не менше 100 гривень. І щоб справедливо розподілити фінансовий ресурс та підвищити саме найменші пенсії, впроваджуємо максимальний розмір індексації - до 1500 гривень
Доповнення
Представник уряду у парламенті Тарас Мельничук повідомив, що Кабмін визначив коефіцієнт збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії, для забезпечення індексації пенсій і страхових виплат з 1 березня в розмірі 1,115.
Передбачено збільшення розмірів мінімальної виплати для найбільш вразливих верств населення з числа пенсіонерів, а саме: особам, з числа одержувачів мінімальної пенсійної виплати; особам, яким виповнилося 70 років і більше. Передбачено індексацію пенсій, призначених у 2021-2024 роках, які раніше не індексувалися тощо
Нагадаємо
Пенсійний фонд України планував індексацію пенсій з коефіцієнтом 1,10 з березня 2025 року. Загальна сума видатків ПФУ на 2025 рік становитиме 908,2 млрд гривень.