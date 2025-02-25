Повысятся на 11,5%: Кабмин утвердил индексацию пенсий с 1 марта

Кабинет министров утвердил условия индексации пенсий, которая должна состояться 1 марта. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%, а минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен, а максимальный размер индексации - 1500 гривен. Об этом сказал премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства, передает УНН.

Как и обещали, с 1 марта проводим индексацию пенсий. Это уже третья индексация во время полномасштабной войны, и это один из наших инструментов поддержки наименее защищенных граждан. Для более 10 млн граждан пенсии повысятся на 11,5%. Минимальный размер повышения пенсий составит не менее 100 гривен. И чтобы справедливо распределить финансовый ресурс и повысить именно наименьшие пенсии, внедряем максимальный размер индексации - до 1500 гривен

Дополнение

Представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук сообщил, что Кабмин определил коэффициент увеличения показателя средней заработной платы (дохода) в Украине, с которой уплачены страховые взносы, и который учитывается для исчисления пенсии, для обеспечения индексации пенсий и страховых выплат с 1 марта в размере 1,115.

Предусмотрено увеличение размеров минимальной выплаты для наиболее уязвимых слоев населения из числа пенсионеров, а именно: лицам, из числа получателей минимальной пенсионной выплаты; лицам, которым исполнилось 70 лет и более. Предусмотрена индексация пенсий, назначенных в 2021-2024 годах, которые ранее не индексировались и т.д.