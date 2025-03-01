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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 36811 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Перший день весни в Україні: якою буде погода

Київ • УНН

 • 40329 перегляди

1 березня в Україні очікується хмарна погода з мокрим снігом та дощем у більшості регіонів. На сході температура опуститься до -14 градусів, а на заході потеплішає до +9.

Перший день весни в Україні: якою буде погода

В перший день календарної весни погода залишатиметься зимовою. Очікується хмарна погода, у частині областей – мокрий сніг і дощ. Про це інформує Український гідрометеорологічний центр, передає УНН.

Деталі

У суботу, 1 березня сонячно буде лише в південно-західних областях України. На решті території хмари триматимуться на небі весь день.

Синоптики прогнозують у більшості регіонів мокрий сніг та дощ, а на півночі та сході на дорогах може бути ожеледиця.

Вітер у перший день весни буде південний та не сильний – 5 – 10 метрів за секунду.

На Лівобережжі, Кіровоградщині, Миколаївщині та в Криму вночі очікується 5-10 градусів морозу, на сході країни буде прохолодніше – до -14 градусів, а на решті території нічна температура коливатиметься від 2 градусів тепла до 3 градусів морозу. Удень в Україні синоптики прогнозують від -1 до +4 градусів, у західних областях буде 5 – 9 градусів тепла.

Індексація пенсій: на скільки відсьогодні збільшать виплати01.03.25, 05:30 • 54049 переглядiв

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