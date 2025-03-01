Високогір'я Карпат зустріло перший день весни у снігу та хмарах: відео
Київ • УНН
На горі Піп Іван Чорногірський в Карпатах 1 березня 2025 року о 8:40 спостерігається хмарна погода та туман. Температура становить +2°C, територія вкрита снігом, присутній легкий вітер.
Гора Піп Іван в українських Карпатах зустрічає ранок у перший день весни засніженою і у хмарах, повідомили у ДСНС України у соцмережах, показавши відео, пише УНН.
Деталі
"Станом на 08:40 1.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман", - повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.
За даними ДСНС, температура - близько +2℃, усе вкрите снігом, а легкий вітер додає свіжості.
Перший день весни в Україні: якою буде погода01.03.25, 07:59 • 40329 переглядiв