Високогір'я Карпат зустріло перший день весни у снігу та хмарах: відео

Гора Піп Іван в українських Карпатах зустрічає ранок у перший день весни засніженою і у хмарах, повідомили у ДСНС України у соцмережах, показавши відео, пише УНН.

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"Станом на 08:40 1.03.2025 на горі Піп Іван Чорногірський хмарно, туман", - повідомили гірські рятувальники Прикарпаття у Facebook.

За даними ДСНС, температура - близько +2℃, усе вкрите снігом, а легкий вітер додає свіжості.

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