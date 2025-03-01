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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та плюсову температуру 2 березня

Київ • УНН

 • 54359 перегляди

В Україні 2 березня очікується мокрий сніг з дощем, крім східних областей. Температура вдень становитиме 1-6° тепла, на сході близько 0°, вночі від +1° до -11°.

Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та плюсову температуру 2 березня

У неділю, 2 березня, на території України, крім сходу, йтиме невеликий мокрий сніг, удень з дощем; температура вдень становитиме 1-6° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише УНН.

Деталі

За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно. У східних областях без опадів; температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно- західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.

На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.

У Києві та Київській області 2 березня буде хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° вище нуля; у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.

Високогір'я Карпат зустріло перший день весни у снігу та хмарах: відео01.03.25, 09:45 • 67260 переглядiв

Ольга Розгон

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