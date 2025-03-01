Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та плюсову температуру 2 березня
Київ • УНН
В Україні 2 березня очікується мокрий сніг з дощем, крім східних областей. Температура вдень становитиме 1-6° тепла, на сході близько 0°, вночі від +1° до -11°.
У неділю, 2 березня, на території України, крім сходу, йтиме невеликий мокрий сніг, удень з дощем; температура вдень становитиме 1-6° тепла. Про це повідомляє Український гідрометцентр, пише УНН.
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За прогнозом синоптиків, завтра буде хмарно. У східних областях без опадів; температура вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°. На решті території невеликий мокрий сніг, вдень з дощем, у південно- західній частині помірні опади, місцями налипання мокрого снігу; температура вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° тепла.
На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с.
У Києві та Київській області 2 березня буде хмарно, йтиме невеликий мокрий сніг, вдень з дощем. На дорогах місцями ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.
Температура по області вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 1-6° вище нуля; у столиці вночі 0-2° морозу, вдень 3-5° тепла.
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