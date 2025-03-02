Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та різкі перепади температури
Київ • УНН
В Україні 2 березня очікується хмарна погода з опадами у вигляді мокрого снігу та дощу. Температура коливатиметься від -5°C на сході до +8°C на заході, з найтеплішими показниками в центральних регіонах.
У суботу, 2 березня, в Україні збережеться переважно хмарна погода. У низці регіонів можливі опади у вигляді мокрого снігу та дощу. Про це повідомляє Укргідрометцентр, передає УНН.
Деталі
У столиці температура коливатиметься в межах 0…+2°C, очікується хмарність із періодичним мокрим снігом. У західних областях буде тепліше – у Львові до +8°C, однак можливий невеликий дощ.
На сході країни буде прохолодніше: у Харкові та Луганську температура впаде до -5°C у нічні години, проте опади не прогнозуються. На півдні, зокрема в Одесі та Сімферополі, температура триматиметься в межах +3…+5°C, у прибережних районах можливий невеликий мокрий сніг.
Найтепліше буде в центральних та південних регіонах, де стовпчики термометрів сягнуть +4°C. Проте більшість території залишатиметься під впливом хмарної погоди без істотних прояснень.
Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та плюсову температуру 2 березня01.03.25, 16:42 • 54359 переглядiв