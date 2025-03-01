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Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Киев • УНН

 • 126187 просмотра

25-летняя Кори Бродус, дочь рэпера Снуп Догга, родила дочь на 25 неделе беременности из-за HELLP-синдрома. Срочное вмешательство врачей спасло жизнь матери и ребенка.

Дочь Снуп Догга родила преждевременно из-за редкого осложнения беременности

Дочь легендарного рэпера Снуп Догга, 25-летняя Кори Бродус, стала мамой, родив первенца на три месяца раньше положенного срока. Об этом сообщает Daily Mail, пишет УНН.

Детали 

В пятницу в Instagram 25-летняя Бродус,  опубликовала пост, в котором сообщила, что стала мамой. 

Звезда поделилась со своими подписчиками  черно-белой фотографией, где видно ножки ее новорожденной дочери.

"Принцесса родилась в возрасте 6 месяцев. Я плакала и плакала, я сравнивала и сравнивала, обвиняя себя в том, что я не смогла дать ей все, что ей было нужно. Но несмотря ни на что, Бог всегда показывает мне, что я Его Дитя!", - говорится в заметке. "Сегодня на 25 неделе родилась девочка, и она прекрасна, как никогда! Спасибо Богу за то, что он помог мне дойти до этого уровня, несмотря на все трудности, которые постоянно складываются против меня".

Также, Бродус загрузила инстаграм-сторис, где она лежит на больничной койке.

"Первое кесарево сечение прошло успешно :) Передаю привет человеку сверху", - написала она.

А в следующей сторис она написала: "Вчера обратилась к врачу, думая, что у меня просто сильное газообразование... Все это время у меня развивался "HELLP-синдром", который очень серьезный и может даже привести к смерти, если его не лечить".

Кори добавила, что, по словам медицинских работников, если бы она "подождала еще несколько дней, все было бы совсем плохо".

Справочно 

Аббревиатура "HELLP" расшифровывается как "Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count", то есть "гемолиз, повышенный уровень печеночных ферментов и низкий уровень тромбоцитов".

Синдром HELLP может привести к серьезным последствиям, таким как повреждение печени, отслойка плаценты, судороги, инсульт или даже смерть, если не будет вовремя обнаружен и лечен. Он развивается, обычно, на поздних сроках беременности или в период после родов, и требует немедленного медицинского вмешательства, часто это предполагает срочное кесарево сечение.

Американская блогерша заявила, что родила Маску тринадцатого ребенка15.02.25, 20:06 • 33520 просмотров

Алина Волянская

Алина Волянская

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