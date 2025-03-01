Дочка Снуп Догга народила передчасно через рідкісне ускладнення вагітності

Дочка легендарного репера Снуп Догга, 25-річна Корі Бродус, стала мамою, народивши первістка на три місяці раніше поставленого терміну. Про це повідомляє Daily Mail, пише УНН.

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У п'ятницю в Instagram 25-річна Бродус, опублікувала допис, в якому повідомила, що стала мамою.

Зірка поділилася зі своїми підписниками чорно-білою фотографією, де видно ніжки її новонародженої доньки.

"Принцеса народилася у віці 6 місяців. Я плакала і плакала, я порівнювала і порівнювала, звинувачуючи себе в тому, що я не змогла дати їй все, що їй було потрібно. Але незважаючи ні на що, Бог завжди показує мені, що я Його Дитя!",—йдеться у дописі. "Сьогодні на 25 тижні народилася дівчинка, і вона прекрасна, як ніколи! Дякую Богу за те, що він допоміг мені дійти до цього рівня, незважаючи на всі труднощі, які постійно складаються проти мене".

Також, Бродус завантажила інстаграм-сторіс, де вона лежить на лікарняному ліжку.

"Перший кесарів розтин пройшов успішно :) Передаю привіт людині зверху", - написала вона.

А в наступній сторіс вона написала: "Учора звернулася до лікаря, думаючи, що в мене просто сильне газоутворення... Весь цей час у мене розвивався "HELLP-синдром", який дуже серйозний і може навіть призвести до смерті, якщо його не лікувати".

Корі додала, що, за словами медичних працівників, якби вона "почекала ще кілька днів, усе було б зовсім погано".

Довідково

Абревіатура "HELLP" розшифровується як "Hemolysis, Elevated Liver enzymes, Low Platelet count", тобто "гемоліз, підвищений рівень печінкових ферментів і низький рівень тромбоцитів".

Синдром HELLP може призвести до серйозних наслідків, таких як пошкодження печінки, відшарування плаценти, судоми, інсульт або навіть смерть, якщо не буде вчасно виявлений і лікуваний. Він розвивається, зазвичай, на пізніх термінах вагітності або в період після пологів, і вимагає негайного медичного втручання, часто це передбачає термінове кесарів розтин.

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