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Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт

Киев • УНН

 • 178848 просмотра

Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт.

Компания с налоговыми проблемами не может управлять ТРЦ "Гулливер" - эксперт

ООО "Алакор Сити" не может быть допущена к управлению ТРЦ "Гулливер", ведь его проблемы с налоговой свидетельствуют о неспособности эффективно управлять даже собственными финансами, не говоря уже о чужом имуществе. Об этом заявил эксперт по вопросам безопасности Сергей Шабовта.

Детали

Как известно, ООО "Алакор Сити", которое сейчас уже является единственным претендентом на управление ТРЦ "Гулливер", имеет существенные финансовые проблемы. Государственная налоговая служба Украины требует от компании уплатить в бюджет более 66 миллионов гривен.

Сергей Шабовта отметил, что компания с такими налоговыми проблемами не может рассматриваться как управляющий для любого имущества.

"Это выглядит, как портрет классического мошенничества. Компания с такими признаками ни в одном нормальном правовом государстве никогда не рассматривалась бы в качестве управляющего чужим имуществом. Потому что она способна только умножить свои долги перед налоговой, где-то сливать, прикрываясь своей деятельностью, имущество все. Я думаю, что это специально подобранный исполнитель, который уже имеет опыт создания таких экономических преступлений, и ничего положительного от него государство Украина ожидать не может", - отметил он.

По его мнению, отбор таких кандидатов на управляющих может быть неслучайным.

"Любое преступление имеет намерения. Это делается специально. Я думаю, структура, о которой мы с вами снова и снова говорим, она преступна по своей сути. Ее не может устроить управляющий, который будет соблюдать законы, не будет выполнять чьи-то преступные указания и так далее. Поэтому такая кампания и подтасовывается как главный претендент", - считает эксперт.

Напомним

АРМА 30 октября объявило конкурс на отбор управляющего для ТРЦ "Гулливер". Ранее ряд СМИ сообщали о связях ООО "Алакор Сити" с россиянами и окружением экс-президента Петра Порошенко.

Журналисты УНН провели собственное расследование, которое подтвердило эти факты. Владельцем "Алакор Сити" является бизнесмен Дмитрий Адамовский - сын скандального бизнесмена Андрея Адамовского. Хотя сейчас Адамовский-младший позиционирует себя как честный гражданин Канады, по нашей информации, он до сих пор имеет российское гражданство. Паспорт страны-агрессора он, вероятно, получил еще в 2005 году.

Лилия Подоляк

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