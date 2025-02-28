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Компанія з податковими проблемами не може управляти ТРЦ "Гулівер" - експерт

Київ • УНН

 • 178856 перегляди

Компанія з податковими проблемами не може управляти ТРЦ "Гулівер" - експерт.

Компанія з податковими проблемами не може управляти ТРЦ "Гулівер" - експерт

ТОВ "Алакор Сіті" не може бути допущена до управління ТРЦ "Гулівер", адже її проблеми з податковою свідчать про нездатність ефективно управляти навіть власними фінансами, не кажучи вже про чуже майно. Про це заявив експерт з питань безпеки Сергій Шабовта.

Деталі

Як відомо, ТОВ "Алакор Сіті", яка наразі вже є єдиним претендентом на управління ТРЦ "Гулівер", має суттєві фінансові проблеми. Державна податкова служба України вимагає від компанії сплатити до бюджету понад 66 мільйонів гривень.

Сергій Шабовта наголосив, що компанія з такими податковими проблемами не може розглядатися як управитель для будь-якого майна.

"Це виглядає, як портрет класичного шахрайства. Компанія з такими ознаками в жодній нормальній правовій державі ніколи не розглядалась б в якості управителя чужим майном. Бо вона здатна тільки помножити свої борги перед податковою, десь позливати, прикриваючись своєю діяльністю, майно все. Я думаю, що це спеціально підібраний виконавець, який вже має досвід створення таких економічних злочинів, і нічого позитивного від нього держава Україна очікувати не може", - зазначив він.

На його думку, добір таких кандидатів на управителів може бути невипадковим.

"Будь-який злочин має наміри. Це робиться спеціально. Я думаю, структура, про яку ми з вами знову і знову говоримо, вона злочинна по своїй суті. Її не може влаштувати керуючий, який буде дотримуватися законів, не буде виконувати чиїсь злочинні указівки і так далі. Тому така кампанія і підтасовується як головний претендент", - вважає експерт.

Нагадаємо

АРМА 30 жовтня оголосило конкурс на відбір управителя для ТРЦ "Гулівер". Раніше низка ЗМІ повідомляла про зв’язки ТОВ "Алакор Сіті" з росіянами та оточенням експрезидента Петра Порошенка.

Журналісти УНН провели власне розслідування, яке підтвердило ці факти. Власником "Алакор Сіті" є бізнесмен Дмитро Адамовський - син скандального бізнесмена Андрія Адамовського. Хоча зараз Адамовський-молодший позиціонує себе як чесний громадянин Канади, за нашою інформацією, він досі має російське громадянство. Паспорт країни-агресорки він, імовірно, отримав ще у 2005 році.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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