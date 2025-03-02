Новая миссия МАГАТЭ прибыла на ЗАЭС после месячной задержки из-за боевых действий
Киев • УНН
На временно оккупированную Запорожскую АЭС прибыла новая мониторинговая миссия МАГАТЭ с тремя специалистами. Ротация наблюдателей была отложена почти на месяц из-за сложностей с безопасным проходом команды в условиях боевых действий.
На временно оккупированную Запорожскую атомную электростанцию прибыла новая мониторинговая миссия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
Детали
Ротация инспекторов включала трех специалистов.
Эта миссия стала частью длительных попыток международного сообщества обеспечить надзор за ситуацией на крупнейшей атомной станции Европы. Ротация наблюдателей откладывалась почти на месяц из-за трудностей с организацией безопасного прохода команды, возникших из-за активных боевых действий в окрестностях станции.
Запорожская АЭС, которую российские войска захватили в начале широкомасштабного вторжения в феврале 2022 года, сейчас не работает, однако остается важным объектом стратегического значения. Обстрелы станции и ее окрестностей не прекращаются, что вызывает обеспокоенность относительно возможности ядерной аварии. МАГАТЭ, которое разместило свою миссию на станции с сентября 2022 года, неоднократно призывало к соблюдению принципов безопасности и избежанию действий, которые могут угрожать ядерной безопасности.
Ротация МАГАТЭ на Запорожской АЭС до сих пор не состоялась из-за провокационных действий рф - регулятор17.02.25, 12:09 • 25344 просмотра