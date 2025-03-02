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Нова місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС після місячної затримки через бойові дії

Київ • УНН

 • 74294 перегляди

На тимчасово окуповану Запорізьку АЕС прибула нова моніторингова місія МАГАТЕ з трьома фахівцями. Ротація спостерігачів була відкладена майже на місяць через складнощі з безпечним проходом команди в умовах бойових дій.

Нова місія МАГАТЕ прибула на ЗАЕС після місячної затримки через бойові дії

До тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції прибула нова моніторингова місія Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

Деталі

Ротація інспекторів включала трьох фахівців.

Ця місія стала частиною тривалих спроб міжнародної спільноти забезпечити нагляд за ситуацією на найбільшій атомній станції Європи. Ротація спостерігачів відкладалася на майже місяць через труднощі з організацією безпечного проходу команди, що виникли через активні бойові дії в околицях станції.

Запорізька АЕС, яку російські війська захопили на початку широкомасштабного вторгнення в лютому 2022 року, нині не працює, однак залишається важливим об'єктом стратегічного значення. Обстріли станції та її околиць не припиняються, що викликає стурбованість щодо можливості ядерної аварії. МАГАТЕ, яке розмістило свою місію на станції з вересня 2022 року, неодноразово закликало до дотримання принципів безпеки і уникнення дій, що можуть загрожувати ядерній безпеці.

Ротація МАГАТЕ на Запорізькій АЕС досі не відбулася через провокаційні дії рф - регулятор17.02.25, 12:09 • 25344 перегляди

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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Міжнародне агентство з атомної енергії
Запорізька атомна електростанція
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