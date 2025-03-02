В Киеве снова объявлена воздушная тревога: угроза баллистического удара
Киев • УНН
В столице Украины объявлена повторная воздушная тревога. Воздушные Силы предупреждают о возможной угрозе баллистического удара по Киеву.
Повторная воздушная тревога объявлена в Киеве. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
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Воздушные Силы проинформировали о возможной угрозе удара баллистикой по столице.
В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА01.03.25, 23:02 • 44597 просмотров