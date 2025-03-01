В Киеве и других областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы БпЛА
Киев • УНН
В столице Украины и нескольких областях объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских беспилотников. Воздушные Силы сообщили о движении БпЛА в направлении Киева.
В столице и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация, передает УНН.
В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БпЛА.
Просим киевлян направляться в укрытия и находиться там до завершения воздушной тревоги
Напомним
Воздушные Силы информировали о вражеских БпЛА, которые направляются в сторону столицы.
Атака дронов: в каких областях Украины зафиксировано движение вражеских БпЛА01.03.25, 21:45 • 37101 просмотр