У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА
Київ • УНН
У столиці України та кількох областях оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих безпілотників. Повітряні Сили повідомили про рух БпЛА у напрямку Києва.
У столиці та низці областей України оголосили повітряну тривогу. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
У Києві оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих БпЛА.
Просимо киян прямувати до укриттів та перебувати там до завершення повітряної тривоги
Нагадаємо
Повітряні Сили інформували щодо ворожих БпЛА, які прямують в бік столиці.
Атака дронів: в яких областях України зафіксовано рух ворожих БпЛА01.03.25, 21:45 • 37104 перегляди