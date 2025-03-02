У Києві знову оголошено повітряну тривогу: загроза балістичного удару
Київ • УНН
В столиці України оголошено повторну повітряну тривогу. Повітряні Сили попереджають про можливу загрозу балістичного удару по Києву.
Повторна повітряна тривога оголошена у Києві. Про це повідомляє Київська міська військова адміністрація, передає УНН.
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Повітряні Сили поінформували щодо можливої загрози удару балістикою по столиці.
У Києві та інших областях оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА01.03.25, 23:02 • 44609 переглядiв