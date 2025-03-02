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Датчики качества воздуха в Киеве могут ошибочно воспринимать туман за загрязнение - КГГА

Киев • УНН

 • 42532 просмотра

Датчики наблюдения за качеством воздуха в Киеве показывают повышенный уровень загрязнения из-за тумана. КГГА сообщает, что реальный уровень загрязнения низкий, а радиационный фон в норме.

Датчики качества воздуха в Киеве могут ошибочно воспринимать туман за загрязнение - КГГА

По данным сайта SaveEcoBot, качество воздуха в столице Украины ухудшилось. Но по данным КГГА, датчики реагируют на туман, как на пыль. В киевской администрации утверждают, что уровень загрязненности воздуха в столице низкий, радиационный фон - в норме.

Передает УНН со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Индекс качества атмосферного воздуха, по состоянию утром 2 марта, превысил уровень 80 - по расчетам по формуле NowCast (US EPA). То есть речь идет об умеренном уровне загрязнения атмосферного воздуха.

В то же время в Киевской городской администрации предупредили, что в столице местами наблюдается туман, относительная влажность воздуха составляет 96%. Некоторые датчики наблюдения за качеством атмосферного воздуха могут реагировать на туман, как на пыль, отмечают в КГГА.

Это может приводить к интерпретации тумана как загрязнения и влиять на завышенные показатели.

- говорится в объяснении. 

Также в администрации Киева доложили, что по состоянию на утро 2 марта, уровень загрязненности воздуха в столице низкий. Радиационный фон в норме, и превышений загрязняющих веществ, согласно заметке на странице КГГА - не зафиксировано.

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