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Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА

Київ • УНН

 • 42545 перегляди

Датчики спостереження за якістю повітря в Києві показують підвищений рівень забруднення через туман. КМДА повідомляє, що реальний рівень забруднення низький, а радіаційний фон у нормі.

Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА

За даними сайту SaveEcoBot, якість повітря у столиці України погіршилась. Але за даними КМДА, датчики реагують на туман, як на пил. У київській адміністрації стверджують, що рівень забрудненості повітря у столиці низький, радіаційний фон – у нормі.

Передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.

Індекс якості атмосферного повітря, станом вранці 2 березня, перевищив рівень 80 - по розрахункам за формулою NowCast (US EPA). Тобто ідеться про помірний рівень забруднення атмосферного повітря.

Водночас у Київській міській адміністрації попередили, що у столиці подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 96%. Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил, зауважують у КМДА.

Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники.

- ідеться у поясненні. 

Також у адміністрації Києва доповіли, що станом на ранок 2 березня, рівень забрудненості повітря у столиці низький. Радіаційний фон у нормі, і перевищень забруднювальних речовин, згідно з дописом на сторінці КМДА - не зафіксовано.

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