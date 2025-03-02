Датчики якості повітря в Києві можуть помилково сприймати туман за забруднення - КМДА
Київ • УНН
Датчики спостереження за якістю повітря в Києві показують підвищений рівень забруднення через туман. КМДА повідомляє, що реальний рівень забруднення низький, а радіаційний фон у нормі.
За даними сайту SaveEcoBot, якість повітря у столиці України погіршилась. Але за даними КМДА, датчики реагують на туман, як на пил. У київській адміністрації стверджують, що рівень забрудненості повітря у столиці низький, радіаційний фон – у нормі.
Передає УНН із посиланням на пресслужбу КМДА.
Індекс якості атмосферного повітря, станом вранці 2 березня, перевищив рівень 80 - по розрахункам за формулою NowCast (US EPA). Тобто ідеться про помірний рівень забруднення атмосферного повітря.
Водночас у Київській міській адміністрації попередили, що у столиці подекуди спостерігається туман, відносна вологість повітря становить 96%. Деякі датчики спостереження за якістю атмосферного повітря можуть реагувати на туман, як на пил, зауважують у КМДА.
Це може призводити до інтерпретування туману як забруднення та впливати на завищені показники.
Також у адміністрації Києва доповіли, що станом на ранок 2 березня, рівень забрудненості повітря у столиці низький. Радіаційний фон у нормі, і перевищень забруднювальних речовин, згідно з дописом на сторінці КМДА - не зафіксовано.
Погода в Україні: де очікувати мокрий сніг та різкі перепади температури02.03.25, 08:04 • 44958 переглядiв