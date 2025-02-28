"Удобная правовая реальность для ФГВФЛ": правозащитник о законопроекте Гетманцева

Законопроект №13007 по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, поданный на рассмотрение парламента, лоббистский и является попыткой создать удобную правовую реальность для ФГВФЛ. Такое мнение в эксклюзивном комментарии УНН высказал правозащитник, председатель ОО «Независимое антикоррупционное бюро Украины» Арсен Маринушкин.

Контекст

Председатель налогового комитета парламента Даниил Гетманцев внес на рассмотрение Верховной Рады проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования отдельных вопросов деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Национального банка Украины и институтов совместного инвестирования». После детального изучения документа стало понятно, что предложенные изменения противоречат Конституции Украины в части права граждан на свободное владение имуществом, а также права на судебное обжалование и справедливый суд. Кроме того, законодательная инициатива Гетманцев нарушает ряд действующих законов и создает большие коррупционные риски.

«Уже не впервые наблюдаю тревожную тенденцию в законотворчестве, когда в специальных законах авторы пытаются устанавливать «исковую давность» там, где ее по определению быть не может. На мою думу с одной стороны это юридическая манипуляция, чтобы оправдать Фонд гарантирования за возможные ошибки, а с другой элементарное непонимание правовых основ», - отметил Арсен Маринушкин.

По его словам, в законопроекте используется «исковая давность», которая применяется в гражданских или хозяйственных делах, в отличие от административных дел, где используются «сроки обращения в суд». «По моему убеждению, что подтверждается и выводами Верховного Суда, ни один специальный закон не может изменять или устанавливать собственные сроки исковой давности, ведь это очевидно противоречит принципу правовой определенности. Попытки сократить сроки исковой давности через специальный закон - например как в этом законопроекте до одного места, выглядит как попытка оправдать ошибки Фонда гарантирования, которые могут быть обжалованы в суде», - отметил Арсен Маринушкин.

Правозащитник добавил, что таким образом создаются искусственные препятствия для защиты прав в суде для участников процесса ликвидации банков.

По мнению Арсена Маринушкина законопроект Гетманцева выглядит лоббистским, где народные депутаты, которые его подали на рассмотрение парламента не разбирались в его сути. «Если бы преследовалась реальная цель защиты - то устанавливался бы срок рассмотрения дела в суде (хотя скорее всего он также бы нарушался), а не срок обращения с иском в суд», - отметил правозащитник.

Он также уточнил, что это уже не первый случай, когда Фонд гарантирования вкладов физлиц пытается через законопроекты получить полномочия, которые ему не присущи по своей правовой природе, или дополнительные возможности избегать ответственности.

«Как адвокат могу сказать, такие практики законодателей опасны, потому что завтра мы можем получить закон, который будет сокращать исковую давность до нескольких дней, и это вопрос не о том, может ли человек физически подготовить иск за месяц - если захочет, то, конечно, найдет возможность. Но право - это не о возможности отдельного человека «успеть» или «не успеть», а о равных правилах для всех. Я вижу здесь - попытку создать для Фонда отдельную, удобную для него правовую реальность», - резюмировал правозащитник.

Добавим

Основатель юридической компании «Касьяненко и партнеры» Дмитрий Касьяненко раскритиковал законопроект Гетманцева в части ограничения сроков для обжалования в судах решений ФГВФЛ до 1 месяца. По его словам, это противоречит общим принципам гражданского законодательства и создает предпосылки для злоупотреблений ответственными должностными лицами. Юрист подчеркнул, что это не соответствует статье 55 Конституции Украины, которая гарантирует каждому право на судебную защиту, а также противоречит практике Европейского суда по правам человека, требующей обеспечения разумных сроков для обращения в суд.

Член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Нина Южанина отметила, что депутаты, подписавшие законопроект Гетманцева, не до конца понимают его последствия. Она подчеркнула необходимость пересмотра деятельности Фонда, в частности в части прозрачности конкурсного отбора руководства.